اللجنة المركزية للتيار الصدري تحدد توقيت التظاهرة أمام السفارة السويدية

وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ستكون التظاهرة الغاضبة الحاشدة المليونية في بغداد أمام مقر السفارة السويدية غداً الجمعة بعد صلاة المغرب، واما للمحافظات فعفوياً من اليوم وبعد صلاة الجمعة".وفي وقت سابق من اليوم، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى تظاهرة حاشدة ضد السفارة السويدية وطرد السفير السويدي من العراق على خلفية حرق نسخة من القران الكريم في السويد.