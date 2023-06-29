الخزعلي يدعو إلى مساندة الوقفة الشعبية أمام السفارة السويدية

وذكر الخزعلي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "يوما بعد آخر، يتّضحُ زيفُ الشعارات التي ترفعها دول الغرب، من حرية الاعتقاد الديني ورفض خطاب الكراهية، وليس آخرها ما حدث في دولة السويد بالتعدي علـى كتاب الله الكريم بالحرق في رسالة واضحة للعداء الغربي للإسلام وكتابه، تحت أنظار وتشجيع وحماية السلطات هناك".وتابع، "ومن هنا، فلا بدّ من مساندة الوقفة الشعبية التي سوف تقام أمام السفارة السويدية، وطرد السفير السويدي، ردّاً على هذا التعدي الواضح على معتقدات ومشاعر الملايين من المسلمين".