"اعتداء سافر".. السامرائي يستنكر حرق نسخة من القرآن الكريم

وذكر السامرائي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إن "السماح للمتطرفين بممارسة إفرازات أمراضهم النفسية عبر خطاب الكراهية هو عبث حقيقي ومغامرة بأمن المجتمعات وفرص التعايش السلمي وقبول الاخر وتهديد للتنوع الديني والثقافي في عالمنا اليوم فالسماح بإحراق نسخة المصحف الشريف يعد اعتداءً سافراً على مليارين من سكان المعمورة".التغريدة ادناه: