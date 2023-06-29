العراق يطالب السويد بتسليم الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم عراقيّ الجنسية، لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقيّ".وكان سويدي متطرف من أصول عراقية أقدم أمس الأربعاء تحت حماية السلطات وأمام نحو 200 مسلم، على تمزيق وحرق القرآن الكريم خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.