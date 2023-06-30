العراق يطالب بعقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الإساءة للمصحف الشريف

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، طلب عقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلاميّ لبحث أهم الإجراءات بشأن الاساءة التي وجهت للمصحف الشريف".وكانت وزارة الخارجية العراقية طالبت -أمس الخميس- السلطات السويدية بتسليمها العراقي الذي أحرق نسخة من المصحف الشريف "لمحاكمته وفق القانون العراقي"، ومع ذلك أعلن هذا الشخص عزمه حرق نسخة أخرى من القرآن الكريم في غضون 10 أيام رغم التنديد الواسع بفعلته على الصعد العربية والإسلامية والدولية.