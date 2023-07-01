التعليم تعلن إطلاق حسابات الجامعات العراقية في مستوعب Scopus العالمي

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، :"عملا بالسياسات العلمية الهادفة إلى تطوير مسارات البحث العلمي وتمكين الباحثين من آليات النشر العالمي وتجسيدا لأهداف استراتيجية التربية والتعليم في العراق التي تمتد الى عام 2031 نعلن إطلاق حسابات الجامعات العراقية في سكوبس اعتبارا من الأول من تموز الحالي 2023".وأضافت: "في هذا التوقيت الذي يرتفع فيه رصيد البحث العلمي العراقي عالميا إلى أكثر من مئة وأحد عشر ألفا وستمئة بحث".واكدت الوزارة، أن "إتمام الاشتراك الرسمي للجامعات العراقية في مستوعب سكوبس سيعطي زخما هاما لحركة البحث العراقي وسيمكن ملاكات الجامعات وطواقمها البحثية ومراكزها من التفاعل العالمي المستمر مع البحوث والبيانات في بيئة المستوعبات الدولية".وأشارت إلى، أنه "سيوفر حسابات مفتوحة للتدريسيين والباحثين والطلبة سواء في الدراسات الأولية أم العليا عن طريق البريد الرسمي الجامعي الذي يرتبط بالحساب الرئيسي للجامعة وامتداداته المخصصة للمستخدمين كافة".