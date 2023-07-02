الاعرجي والسامرائي يؤكدان على أهمية تلاقي المشتركات بين مختلف القوى السياسية

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، رئيس تحالف العزم، السيد مثنى السامرائي، وتبادل الجانبان، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما جرى بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد".وأضاف: "شدد الجانبان على أهمية تلاقي المشتركات بين مختلف القوى السياسية، لدعم البرنامج الحكومي، في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد".