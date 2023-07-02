بحضور السوداني.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا بمكتب رئيس المجلس الأعلى

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بانعقاد اجتماع للأطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مكتب رئيس المجلس الاعلى همام حمودي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان " الاطار التنسيقي عقد اجتماعا بحضور رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني في مكتب رئيس المجلس الاعلى همام حمودي".



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