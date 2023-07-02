التنسيقي يجدد رفضه للاعتداء الاثم على نسخة القرآن ويؤكد دعم الحكومة

وذكر الإطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "عقد اجتماعه الدوري الاعتيادي في مكتب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي لمناقشة جملة من الموضوعات في مقدمتها الاعتداء المؤلم على نسخة من كتاب الله العزيز من قبل أحد المتطرفين".‏وافتتح الاجتماع، بحسب البيان "بحديث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول آخر التطورات السياسية والخدمية في البلاد".وأكد الإطار التنسيقي، "رفضه وشجبه للاعتداء الاثم على نسخة من كتاب الله العزيز" مثمنا "جهود الحكومة ووزارة الكهرباء وكوادرها المخلصة، التي بذلوها في تحسين واقع الكهرباء في عموم البلاد".وتابع البيان، أن "الإطار التنسيقي يدعم الحكومة في تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية وتسريع ذلك بما يخدم المواطنين"، مشيرا الى انه "دعا جميع المؤسسات الثقافية والاجتماعية الى اشاعة القيم الاسلامية والمجتمعية الصحيحة الاصيلة".وشدد الإطار، على "استقلالية العراق وحريته في التصرف بأمواله كيفما تقتضي المصلحة العراقية".واكد على، "وجوب التعامل مركزيا في جميع القرارات والعلاقات الدولية مع العراق".