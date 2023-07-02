توجيه حكومي بعقد جلستين لمجلس الوزراء الأسبوع الحالي

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعقد جلستين لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي.

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، "وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بعقد جلستين لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي، الأولى الجلسة الاعتيادية وستُعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 تموز".

وأضاف "فيما ستُعقد الجلسة الثانية يوم الخميس المقبل الموافق 6 تموز"، عازياً ذلك "تعويضاً عن جلسة الأسبوع الماضي التي لم تُعقد بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، وحرصاً على استمرار العمل الحكومي في متابعة أعمال مجلس الوزراء بلا تأخير أو تأجيل".









