رئيس الجمهورية يوجه طلباً لمجلس الخدمة بشأن التعيينات في الموازنة

وذكر المكتب الإعلامي لرشيد، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل في قصر بغداد، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي الذي قدّم تهانيه للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".وأضاف، أن "اللقاء بحث مجمل التطورات على الساحة سيما بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الخدمة والمتمثلة برفد مؤسسات الدولة بالكفاءات اللازمة لإنجاز أعمالها وبما يسهل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين".وبحسب البيان، شدد رشيد على "ضرورة أن تكون التعيينات وفقا لقانون مجلس الخدمة الاتحادي ومانص عليه قانون الموازنة العامة وبالتنسيق مع المحافظات واتباع الأساليب المهنية والإدارية العادلة"، مشيرا إلى "ضرورة الاهتمام بالخريجين المتفوقين وأيضاً حملة الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات".من جانبه أعرب محمود التميمي عن "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية لاهتمامه وحرصه على تذليل العقبات"، مؤكدا "أهمية التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية للشباب وبما يلبي حاجة الاستثمارات الأجنبية في البلد للأيدي العاملة المحلية".وأضاف التميمي، أن "المجلس جمع بيانات الخريجين وحملة الشهادات العليا من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد المعترف بها في إقليم كردستان لتعيينهم ضمن الدرجات الوظيفة التي سيتم الإعلان عنها والخاصة بالساكنين خارج الإقليم".