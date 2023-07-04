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العراق يبدي موقفاً رسمياً من "جرائم إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني
سياسة
2023-07-04 | 06:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
612 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
أعرب العراق، حكومةً وشعباً، اليوم الثلاثاء، عن الاستنكار الشديد لاستمرار جرائم الاحتلال الصهيوني، التي أدّت إلى سقوط عشرات الضحايا من أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل المرتهن، خلال الساعات الماضية في مدينة جنين ومخيمها.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "استمرار الكيان الصهيوني الغاصب بهذا السلوك العدواني، بلا رادع أو ضمير، وبتغافل القوى العظمى وحيودها عن التزاماتها، هو فعل يقود إلى زعزعة الاستقرار والأمن في عموم المنطقة، وينبغي على كل القوى الداعمة للسلام والهيئات والمؤسسات الدولية أن تفضح هذه الممارسات التي تخالف القوانين والأعراف الدولية، وتخرق جميع شرائع حقوق الإنسان".
وأضاف، "بهذا الموقف المفصلي، يجدد العراق موقفه الثابت من الحق الفلسطيني المطلق في العيش على أرضه، ورفض الاعتداء عليه، وحقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة".
ودعا كل قوى الخير والسلام في العالم، إلى "العمل على وقف العدوان وفضحه، وإدانة الجريمة النكراء، وتمييزها على أنها نوع من الإرهاب الواضح المعالم، الذي يسيء إلى جهود الاستقرار والعيش الآمن والذي تعمل على ترسيخه الشعوب الصديقة والشقيقة في المنطقة".
وأتم قائلاً: "رحم الله شهداء فلسطين، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين".
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