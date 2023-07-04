جولة مشاورات سياسية بين العراق وإيران.. هذا ما تضمنته

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "عُقدت بتاريخ 2023/7/4 جولة المشاورات السياسيَّة العراقيَّة-الإيرانيَّة في مقر وزارة الخارجيَّة ببغداد، وترأس الجانب العراقيّ وكيل الوزارة للعلاقات الثنائيَّة السفير محمد حسين بحر العلوم، فيما ترأس الجانب الإيرانيّ وكيل وزارة الخارجيَّة للشُؤُون السياسيَّة علي باقري كني، وبمُشارَكة سفير الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة محمد كاظم آل صادق".وتباحث الجانبان "في مجمل القضايا الثنائيَّة والإقليميَّة والدوليَّة وتداولوا في السبل والوسائل الكفيلة بتذليل العقبات أمام التعاون الثنائيّ على مُختلِف الأصعدة، وقد ركزت المشاورات على الملف الأمنيّ والسياسيّ مثل الحرب على الإرهاب وعدم السماح باستخدام الأراضيّ للهجوم على الجيران والترتيب للزيارات رفيعة المستوى لمسؤولين العراقيين والإيرانيين".كما تمت، وفق البيان، "مناقشة تيسير الإجراءات الخاصة بالعمل القنصلّي بهدف إنجاح الزيارة الأربعينيَّة، كما وناقش الجانبان التطورات الحاصلة على المُستوى الإقليميّ، ودور العراق الوسيط بالإضافة إلى دولٍ أخرى في تقريب وجهات النظر لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط".وأتفق الجانبان على "تكثيف اللقاءات بين دبلوماسييّ البلدين بهدف تحقيق أكبر قدر من التعاون على مُستوى المنظمات الدوليَّة"، كما جرى الاتفاق على "عقد الجولة القادمة للمشاورات السياسيَّة في طهران العام المقبل لمناقشة التقدم المحرز في جميع الملفات ذات الصلة".