العراق يوجه طلباً الى أوروبا يخص نصائح السفر

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، انه "إستضافت غرفة التجارة العربيَّة البريطانيَّة في مقرها في لندن، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، بصفته رئيس المجلس الوزاريّ الإقتصاديّ، في ندوة حضرها عدد كبير من ممثلي الشركات البريطانيَّة إضافةً إلى ممثلين عن الحكومة البريطانيَّة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسيّ المعتمدين لدى المملكة المتحدة".وأضاف، ان " الوزير تحدث خلالها عن فرص الاستثمار في العراق والتحديات التي تواجه الحكومة العراقيَّة والمتمثلة بالتراكم الثقافيّ الموروث عبر عقود من الزمن، بسبب الحكومات المركزيَّة المتعاقبة، والذي يتطلب جهدًا مضاعفًا لمعالجته والامتثال لقيم الديموقراطيَّة الساريّة في العراق الحديث".وأوضح حسين، بحسب البيان "برنامج الحكومة الحاليَّة وسعيها نحو تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، وإنها عازمة على تحقيق ذلك مع مراعاة التغيرات المناخيَّة وضرورة إيجاد حلول لها".وأشار إلى "الظروف الأمنيَّة الحاليَّة والتحسن الملحوظ في هذا الجانب وما يوفره من بيئة مناسبة ومشجعة لدخول الشركات الأجنبيَّة إلى العراق، مُطالباً الجهات الحكوميَّة البريطانيَّة والأوروبيَّة بمراجعة نصائح السفر في مواقعها الإلكترونيَّة الرسميَّة".