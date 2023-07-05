رشيد والسامرائي يؤكدان ضرورة المضي في تشريع القوانين المهمة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي".وأكد رشيد، خلال اللقاء، "ضرورة المضي في تشريع القوانين المهمة، واعتماد الحوار لحل القضايا العالقة والحفاظ على الاستقرار الأمني وتطوير الاقتصاد في البلاد من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".من جانبه، أعرب السامرائي عن شكره لـ"رئيس الجمهورية وتقديره لطروحاته القيمة الرامية إلى الارتقاء بالواقع العراقي على مختلف المستويات"، مؤكداً "سعي تحالف عزم الدائم لتعزيز الوحدة الوطنية والوصول إلى تفاهمات مشتركة مع جميع الأطراف".