العراق ينضم لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تكللت الجهود المبذولة من قبل المحاكم المختصة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنيل العراق عضوية مجموعة EGMONT المعنية بتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".وأضاف البيان، أنه "تم التصويت من قبل الدول الأعضاء خلال الاجتماع العام للمجموعة رقم (29) في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 5 /7 /2023، على انضمام العراق، بحضور نائب محكمة رئيس استئناف بغداد/ الكرخ القاضي السيد ضياء جعفر ومدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نزار ناصر حسين".وأتم البيان، أنه "جاءت الموافقة بعد الطلب المقدم من العراق في وقت سابق وتم على إثره دراسة البنية التشريعية والتشغيلية التي يعمل بها مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة غسل وتمويل الإرهاب والجهات المعنية الأخرى وإجراء زيارة ميدانية".وبانضمام جمهورية العراق أصبحت عدد الدول الأعضاء 170 دولة.وجدير بالذكر أن مجموعة إجمونت تقدم الدعم للدول الأعضاء بتعزيز التواصل الآمن بين وحدات التحريات المالية، وتأمين الاتصال في ما بينها من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة عن طريق موقع الإجمونت الآمن ESW الذي يساعد في تبادل المعلومات مع كل الدول الأعضاء البالغ عددهم 170 دولة ما يساعد في تتبع أموال المجرمين وممن هم تحت التحقيق وبشكل مباشر وآمن، وهوما يؤمن للسادة القضاة أدوات تحقيق تساعد في كشف الجرائم واسترداد الأموال والمجرمين.