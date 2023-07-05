برلمانية تطالب السوداني بأنهاء سيطرة المافيات السياسية على شركات النفط

طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنهاء سيطرة المافيات على شركات وزارة النفط.

وقالت نصيف في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، أنه "ننتظر صولة رئيس الوزراء لإنهاء سيطرة المافيات السياسية على شركات وزارة النفط بعد خطوته المتزنة في التغييرات الأمنية".



وأضافت "نحيي كل من غادر منصبه من القادة الأمنيين نزيهاً بلا شبهات، ونتمنى التوفيق للقادة الجدد، وننتظر صولة مماثلة في الشركات النفطية، وتباً لمن يستولون على قوت الشعب".