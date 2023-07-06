العراق وتركيا يبحثان ملف تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات بشأن التنظيمات الإرهابية

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان أستقبل السفير التركي علي رضا كوناي، في بغداد".وأضاف، أن "رئيس القضاء بحث مع السفير التركي، التعاون بين البلدين في ملفات تسليم المطلوبين للقضاء وتبادل المعلومات بخصوص التنظيمات الارهابية في المنطقة".