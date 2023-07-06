العراق يتحرك دولياً لملاحقة حارق القرآن الكريم في السويد (وثيقة)

السومرية نيوز – سياسة



أعلن الادعاء العام العراقي، اليوم الخميس، تزويد "الانتربول" بالمعلومات ومذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق المدعو "سلوان صباح متي موميكا" اللاجئ من أصول عراقية الذي أقدم على حرق نسخة من المصحف أمام الجامع الكبير في العاصمة ستوكهولم.



وذكرت وثيقة صادرة من القضاء أنه "نرفق طيا نشرة المعلومات ومذكرة أمر القبض الخاصة بالمتهم المذكور أعلاه والواردة إلينا رفقة كتاب محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، لملاحقته خارج العراق عن التهمة المسندة اليه وفق إحكام المادة (1/372) عقوبات وإشعارنا في حالة القبض عليه ليتسنى لنا توجيه إجراءاتنا وفقا للقانون". الوثيقة ادناه: