مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية خلال هذا الأسبوع

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الثانية خلال هذا الأسبوع، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتعويض الجلسة التي لم تُعقد بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك".يشار الى ان مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية الأولى هذا الاسبوع يوم الثلاثاء 4 يوليو/تموز 2023 برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.