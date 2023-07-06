العراق يؤكد للاتحاد الأوروبي: مخيم الهول يهدد العالم

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل اليوم، وفداً من مقر الاتحاد الأوربي، برئاسة رئيس بعثة الاتحاد الأوربي الاستشارية في العراق، اندري فيباري، وبحضور المستشار التنفيذي لمجلس الاتحاد الأوربي، ماريا سانشيس، وجوسيب باتاليا مدير برنامج في الاتحاد الأوربي".وبحث الأعرجي مع وفد الاتحاد الأوربي، "تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين، في مجالات الاستشارة والتدريب".وقدم وفد الاتحاد الأوربي، وفق البيان، "مقترحات مشاريع ممولة من المفوضية الأوربية إلى العراق، لدعم جهود الحكومة العراقية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاستخبارات والعدالة الجنائية وإنفاذ القانون، وكذلك الأدلة الجنائية والأدلة الرقمية ضد تهريب المخدرات".وأكد الأعرجي للوفد الضيف، بأن "العراق يرحب بهذه المقترحات، مشيرا إلى أنها ضرورية وسيتم دراستها من خلال الاجتماعات الفنية واقتراحات الوزارات الأمنية، لافتا إلى أن لدى الحكومة العراقية أولويات في مجال الأمن السيبراني ومكافحة المخدرات".وبين الأعرجي، أن "العراق يبدل جهودا حثيثة، لإنهاء مخيم الهول السوري الذي يشكل تهديدا للمنطقة والعالم، مؤكدا الحاجة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لتفكيكه وإنهائه".