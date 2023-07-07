بزيارة رسمية.. وزير الصحة يصل إلى طهران

السومرية نيوز – سياسة



وصل وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.



وقال مصدر حكومي لـ السومرية نيوز، إن "وزير الصحة صالح الحسناوي وصل اليوم، الى طهران في زيارة رسمية مع الوفد المرافق له"، لافتا الى أن "الزيارة تستمر إلى يوم الاثنين المقبل".