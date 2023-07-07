علاوي: الانتخابات المحلية ليست سياسية بقدر ما هي خدمية للمواطن

وقال علاوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز، اننا "نسعى الى عقد تحالفات مع أطراف اخرى بهدف المشاركة بقوة ومنع اي محاولات لسرقة مال المواطنين"، مشيرا الى ان "العملية الانتخابية سوف لن تكون نزيهة بشكل كامل لكن ستكون هناك محاولات لضمان عدم التلاعب بالنتائج لكونها غير سياسية انما هي انتخابات خدمية".وبشأن نسبة المشاركة، أوضح رئيس ائتلاف الوطنية، ان "المشاركة قد لا تصل الى 70 او 80 ‎%‎ ومن الممكن ان يكون هناك عزوف عن المشاركة في الانتخابات".وبين علاوي ان "المجالس المحلية حلقة زائدة في حقيقتها لكن التعامل معها سيكون بمثابة الامر الواقع خاصة انها نصت في الدستور الذي يحتاج الى بعض التعديلات ".وبالنسبة الى فئات تشرين، أضاف رئيس ائتلاف الوطني: "سنعمل على اقناع الشارع العراقي خاصة فئات تشرين بالمشاركة في الانتخابات لأنها ليست سياسية بقدر ما هي خدمية لتقديم الخدمات للمواطن".