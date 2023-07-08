البرلمان يُحدد موعد بدء الفصل التشريعي الثاني والجلسة النيابية الأولى

السومرية نيوز – سياسة



حددت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، موعد بدء الفصل التشريعي الثاني، والجلسة الأولى، فيما أكدت أن اللجان النيابية ستباشر عملها من نفس التاريخ.





وأضافت، أن "اللجان النيابية ستباشر اعمالها التشريعية والرقابية اعتبارا من التاريخ أعلاه".



وأشار البيان الى، أن "الجلسة الاولى للفصل التشريعي الثاني، ستعقد يوم السبت المقبل الموافق 2023/7/15". وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "موعد انطلاق الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية سيكون يوم الاحد الموافق 2023/7/9".وأضافت، أن "اللجان النيابية ستباشر اعمالها التشريعية والرقابية اعتبارا من التاريخ أعلاه".وأشار البيان الى، أن "الجلسة الاولى للفصل التشريعي الثاني، ستعقد يوم السبت المقبل الموافق 2023/7/15".

كما بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع نائبه الأول محسن المندلاوي، اليوم السبت، الأوضاع السياسية وعددٍ من المواضيع التي تخص عمل المجلس.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي، لرئيس مجلس النواب، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى النائبَ الأول محسن المندلاوي، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية وعددٍ من المواضيع التي تخص عمل المجلس".

وهنأ الحلبوسي، المندلاوي، "بمناسبة أدائه فريضة الحج، سائلًا الله تعالى أن يجعله حجاً مبروراً متقبلاً".

وجرى خلال اللقاء الاتفاق بين رئاسة المجلس بتوجيه اللجان النيابية كافة، بمباشرة اعمالها ومهامها التشريعية والرقابية منذ يوم غد ، ودراسة مشاريع القوانين المقدمة اليها وانضاج فقراتها لتقديمها الى الرئاسة من اجل ادراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة.