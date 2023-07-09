السوداني يشدد على إبعاد مجلس الدولة وعمله عن أي تدخل سياسي

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني أجرى زيارة إلى مقر مجلس الدولة.وتابع السوداني، خلال الزيارة، بحسب البيان "سير أعمال المجلس، واستمع إلى إيجاز عن أهمّ الملفات والعقبات التي تواجه العمل، والمتطلبات الضرورية لأداء المهام وجهود التطوير".وأشار إلى أن "واقع الدولة والمجتمع بات يعتمد على البرنامج الحكومي وتنفيذه، الذي يعد الطريق الأبرز للإصلاح، والذي يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة وتعاونها".وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة "إبعاد مجلس الدولة وعمله عن أية ضغوطات أو تدخّل سياسي، وأنّ الحكومة حريصة على أن يأخذ المجلس مساحته ودوره بشفافية ووفقاً للقانون، وأنّ الحكومة لديها اهتمام كبير بعمل المجلس؛ لإسهامه على مستوى التشريعات وتقديم المشورة والرأي والقضاء الإداري، بما يضمن حفظ حقوق المواطن والموظف وحماية مصالح الدولة".واكد على "الحاجة إلى بسط العدالة أينما أمكن، وسرعة حسم الدعاوى، وتدقيق القوانين من منظور متقدم وبما ينفع المواطنين".