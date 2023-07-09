السوداني يوجه الوزارات الأمنية بعرض احتياجاتها على هيئة التصنيع الحربي

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني ترأس الاجتماع الأول للّجنة العليا للتسليح، وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة رسم السياسة العامة لتسليح القوات المسلحة بالشكل الذي يرتقي للتحديات التي تواجه البلاد، وبحث حاجة كل تشكيل أمني وعسكري من الأسلحة والأعتدة، فضلاً عن مناقشة الاستفادة القصوى من الإمكانيات الخاصة بهيئة التصنيع الحربي".ووجّه القائد العام للقوات المسلحة "بوضع خطط مشتركة بين هيئة التصنيع الحربي والوزارات الأمنية، تُعنى بالاحتياجات العسكرية من السلاح والأعتدة"، مشددا على أهمية "قيام هيئة التصنيع الحربي بوضع كل الوزارات الأمنية بتصور كامل عن إمكاناتها، وما تتمكن من توفيره".كما وجّه السوداني، بحسب البيان، الوزارات الأمنية "بعرض احتياجاتها على هيئة التصنيع الحربي لكي تعد خططها الإنتاجية على أساس هذه الاحتياجات، والتأكيد على الوزارات والأجهزة الأمنية بتأمين احتياجاتها، من خلال التعاقد بشكل مباشر مع هيئة التصنيع الحربي".وأضاف، ان "الاجتماع شهد مناقشة إقامة معسكرات جديدة للتشكيلات الأمنية المختلفة، وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة تضمّ الوزارات والجهات المعنية لتحديد أراضٍ خارج المدن لإنشاء هذه المعسكرات".