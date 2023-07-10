بذكرى تحرير الموصل.. رئيس الجمهورية: نستلهم الدروس المعبرة على الوحدة الوطنية

السومرية نيوز – سياسة



استذكر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، تحرير مدينة الموصل من عصابات الإرهاب والجريمة الداعشية، فيما أشار في يوم النصر نستلهم الدروس والعِبَر التي تؤكد قيمة الوحدة الوطنية المتماسكة.





وأشار الى ان "بهذه المناسبة نستذكر باعتزاز المآثر العظيمة التي سطرها الشهداء من أبناء قواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها، من جيشنا الباسل وجهاز مكافحة الإرهاب وشرطتنا الاتحادية والحشد الشعبي والبيشمركة".



وأضاف انه "نستعيد باعتزاز وتقدير الدور الكبير الذي اضطلعت به المرجعية الدينية العليا من خلال فتوى الجهاد الكفائي". وذكر رئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز : "يستعيد شعبنا اليوم ذكرى تحرير مدينة الموصل من عصابات الإرهاب والجريمة الداعشية، وفي هذه الذكرى نحتفل بالبطولة والأبطال، بالشجعان الذين ضحوا بدمائهم من أجل تطهير الموصل العزيزة، فصنعوا النصر وأعادوا الموصل مرفوعة الرأس".وأشار الى ان "بهذه المناسبة نستذكر باعتزاز المآثر العظيمة التي سطرها الشهداء من أبناء قواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها، من جيشنا الباسل وجهاز مكافحة الإرهاب وشرطتنا الاتحادية والحشد الشعبي والبيشمركة".وأضاف انه "نستعيد باعتزاز وتقدير الدور الكبير الذي اضطلعت به المرجعية الدينية العليا من خلال فتوى الجهاد الكفائي".



وأثنى رئيس الجمهورية بـ"توقير واحترام على المؤازرة التي قدمتها الدول الصديقة والأسرة الدولية لقواتنا المسلحة ولشعبنا وهو يقاتل دفاعاً عن الإنسانية جمعاء".



واكد ان "في يوم النصر، نستلهم الدروس والعِبَر التي تؤكد قيمة الوحدة الوطنية المتماسكة وأهمية العمل على أن يكون التنوع الوطني عاملَ قوةٍ للشعب في الظروف التي تتوحد فيها الإرادات وتتعزز المشاعر الوطنية العابرة على أي انقسام".

وبين: "نحتفل نحن بالنصر العظيم، ونحيي ونترحم على أرواح الشهداء الأبطال، فخر عوائلهم وشعبهم"، مشيدا بـ"الأدوار البطولية من القادة والمقاتلين صنّاع المآثر العظيمة".



وأوضح إن "أفضل ما يمكن تقديمه لكل هؤلاء، ونحن نحيا بنعمة الأمن والأمان، هو العمل بإرادة موحدة من أجل مواصلة بناء الدولة الديمقراطية العزيزة على أبنائها والمنيعة على الأعداء".



