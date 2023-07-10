السوداني: عقد توتال وجولة التراخيص الخامسة يندرجان ضمن رؤية استثمار الغاز

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة توتال إينرجيز الفرنسية باتريك بويانيه".وأضاف البيان، انه "جرى خلال الاجتماع بحث جوانب التعاون ضمن العقد الذي أُبرم مؤخراً بين العراق وشركة توتال، إذ بارك السوداني بدء الخطوات التنفيذية على أرض الواقع، وأكد أن الحكومة قد قطعت شوطاً كبيراً بالالتزامات والوصول إلى هذه المرحلة"، مبيناً أن "العقد مع الشركة وجولة التراخيص الخامسة تندرج ضمن الرؤية الستراتيجية لاستثمار الغاز، الذي تأخر العراق بالشروع في استثماره".وجدد السوداني، "توجه الحكومة نحو عقد الشراكات الجادة مع الشركات الكبرى في ما يخص استثمار الثروات الطبيعية، والاستفادة من الغاز المصاحب على وجه الخصوص".من جانبه بيّن بويانيه "توجه شركته نحو التعاون الواسع مع العراق، وثقتها بالشراكة في مجالات الطاقة، والاستثمار في القطاعات الواعدة والطموحة في هذا المجال، مؤكداً أن الفرق الفنية للشركة ستباشر عملها في مواقعها خلال أيام".