خلال الزيارة الاربعينية.. العراق يمنح الأطباء والممرضين الايرانيين رخص عمل

وذكرت وكالة انباء "فارس" الإيرانية انه "جرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر جمعية الهلال الاحمر الايرانية، مناقشة زيادة التعاون من اجل توفير الخدمات الصحية والعلاجية لزوار الاربعين في هذا العام، حيث وافق وزير الصحة العراقي على طلب رئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية لإصدار تراخيص لنشاط الاطباء والممرضين الايرانيين في المراكز العلاجية في العراق طيلة ايام الزيارة الاربعينية".وفيما يتعلق بترخيص دخول الادوية الايرانية الى العراق قال الحسناوي: "لقد تم تسجيل 89 نوعا من الادوية الايرانية الصنع للدخول الى العراق وتوزيعها، وان تسجيل كل دواء من هذه الادوية يخضع لعملية خاصة وفترة زمنية معينة، لكننا نرحب بإدخال جميع انواع الادوية الايرانية في فترة الزيارة الاربعينية من اجل استفادة الزوار منها".كما أعرب الحسناوي عن "ارتياحه ازاء اداء مستشفى الامام علي (ع) التابع للهلال الاحمر الايراني في النجف الأشرف، مضيفا: "على غرار رئيس الوزراء العراقي، انا ايضا بذلت قصارى جهدي لتسهيل الشؤون المتعلقة بمستشفى النجف الاشرف، واعتبر هذا الصرح العلاجي بانه يمهد لتطوير وتعميق التعاون المشترك للبلدين في مجال الصحة والعلاج".من جهته اوضح كوليوند ان "4 آلاف من الكوادر العلاجية وكوادر الطوارئ التابعين لجمعية الهلال الاحمر الايرانية سيستقرون في المراكز العلاجية الثابتة والمراكز المتنقلة لتقديم الخدمات لزوار الاربعين هذا العام في العراق، كما ان سيارات النجدة والاسعاف وحافلات الاسعاف التابعة لهلال الاحمر الايراني ستسقر على جانبي الحدود بين البلدين".