العراق وإيطاليا يؤكدان على تطوير التعاون سياسيا واقتصاديا وثقافيا

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي،وأكد الرئيس، خلال اللقاء، عمق العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، وضرورة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأضاف: "أعرب الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا وكافة المسؤولين والشعب الإيطالي لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارة الدولة التي قام بها فخامته إلى إيطاليا خلال الشهر الماضي"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "الزيارة كانت مثمرة وستسهم في توطيد آفاق العمل على مختلف الصعد".وشدد الرئيس على أهمية "تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وخاصة الآثار"، مشيرا إلى "الأماكن الجديدة التي تم اكتشاف آثار فيها خاصة في مدينة السليمانية".من جانبه، أعرب السفير ماوريتسيو كريكانتي عن "التزام بلاده بدعم أمن واستقرار العراق ورفاهية شعبه"، مؤكدا تطلّع بلاده "لمواصلة العمل المشترك وتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين".