السوداني في ذكرى تحرير الموصل: ندعم مسيرة البناء والإعمار

وقال السوداني في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "نستذكر اليوم، بكلّ فخر واعتزاز، الذكرى السادسة لتحرير مدينة الموصل من براثن عصابات داعش الإرهابية".وأضاف: "لقد خاض العراقيون ملحمة بطولية رسموا فيها أروع صورة للتضحية والوحدة والوطنية والانتخاء لتلبية فتوى المرجعية الرشيدة بالدفاع عن العراق".وأكد رئيس مجلس الوزراء على "توجّه الحكومة لدعم مسيرة البناء والإعمار في محافظة نينوى وجميع محافظات العراق في ظل ما يشهده بلدنا العزيز من استقرار أمني بفضل تكاتف أبنائه".