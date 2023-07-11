مجلس الخدمة: جاهزون لإطلاق استمارة التوظيف الإلكترونية الخاصة بالأوائل وحملة الشهادات

وذكر اعلام المجلس، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، التقى مجموعة من المتظاهرين أمام بوابة المجلس من الاوائل وحملة الشهادات العُليا".وبين التميمي، ان "مجلس الخدمة العامة الاتحادي جاهز لوجستياً لإطلاق استمارة التوظيف الالكترونية حال اكتمال البيانات التي هي حالياً قيد التدقيق في الدوائر ذات العلاقة، وسيتم بعد ذلك ارسال تلك البيانات إلى ديوان الرقابة المالية بغية أجراء التقاطع الوظيفي بشأنها".وأضاف، أن "هًناك مثلاً مئات من أصحاب العقود الذين صدرت بحقهم اوامر تثبيت الأمر الذي يقتضي تأشير موقفهم في الديوان لتفادي أية اخطاء في عملية التوظيف".وأشار رئيس مجلس الخدمة الى، أن "ان قانون الموازنة العامة الاتحادية قد ضَمن عملية نقل الاوائل الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، لافتاً الى أن "التخصيصات المالية ضُمنت أيضا في قانون الموارنة للدرجات البالغة ٣١ الف درجة وظيفية المتبقية من مجموع الدرجات الكًلي البالغة ٧٤ الف درجة وظيفية المتعلقة بتعيين الاوائل وحملة الشهادات العُليا".وطمأن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الحاضرين بان "الامر يحتاج الى تأني وتدقيق في جميع البيانات الواردة الى مجلس الخدمة، وتوخي الدقة يُولد نتائج أيجابية وليست سلبية وان حق الجميع محفوظ تماما في التقديم حين يُقرر مجلس الوزراء أطلاق أستمارة التوظيف ".وقدم الشباب المًتجمع "شًكره وتقديره للقاء التميمي بهم والحديث معهم كعادته في أحتضانهم والأهتمام بشؤونهم".