زيدان والمندلاوي يبحثان التعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي".وأضاف، أن "زيدان بحث مع المندلاوي التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في اقرار القوانين ذات الصلة بعمل القضاء".