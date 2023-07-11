رئيس الجمهورية يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لتطبيق المادة 140

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) من الدستور بابكر صديق أحمد، إذ اكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، ضرورة العمل بجدية لتنفيذ المادة (140) وبما يضمن إيصال الحق إلى أهله، ومعالجة القرارات الجائرة التي اتخذها النظام السابق بهدف التغيير الديموغرافي".وأشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية التواصل والعمل المشترك مع الوزارات المعنية كالعدل والزراعة والدفاع لمتابعة تنفيذ المادة (140) "، موجها بـ"تشكيل لجنة في رئاسة الجمهورية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لتطبيق المادة (140) من قبل الوزارات المعنية".وأضاف البيان تم " رئيس الجمهورية استمع من بابكر صديق أحمد لإيجاز حول سير عمل لجنة تطبيق المادة (140) من الدستور، وما تم إنجازه والمعوقات التي تواجه إكمال عملها، بالإضافة إلى عدد من المقترحات لدعم عمل اللجنة في أداء مهامها".وعبّر عضو اللجنة عن "شكره وتقديره الرئيس على اهتمامه وحرصه على دعم ومتابعة عمل اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) من الدستور".