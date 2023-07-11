البارزاني والكربولي يبحثان مستجدات العملية السياسية

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مع رئيس تحالف الأنبار الموحد جمال الكربولي مستجدات العملية السياسية في العراق.

وقال التحالف في بيان، "استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء في صلاح الدين، وفداً رفيع المستوى من تحالف الأنبار الموحد برئاسة جمال الكربولي".



وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق ومستجدات العملية السياسية العراقية".