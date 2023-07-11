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العبيدي يطالب محافظ نينوى بترك "اسلوب المراوغة"
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العبيدي يطالب محافظ نينوى بترك "اسلوب المراوغة"

سياسة

2023-07-11 | 13:27
العبيدي يطالب محافظ نينوى بترك &quot;اسلوب المراوغة&quot;
1,377 مشاهدة

طالب النائب خالد العبيدي، الثلاثاء، محافظ نينوى نجم الجبوري، بترك "اسلوب المراوغة"، داعياً إياه الى تقديم بالوثائق أسباب وجود "بون شاسع" بشأن أموال لمحافظة نينوى.

وقال العبيدي في بيان، "خلال برنامج تلفزيوني بث بتاريخ 10 تموز 2023، دعانا محافظ نينوى الى الاهتمام بملفات بغداد وترك ملفات الفساد في نينوى بحجة إننا نمثل احدى الدوائر الانتخابية للعاصمة الحبيبة (بغداد)، ولسنا من نواب نينوى (بحسب قوله)".
 
وأضاف "بدلا من ان يعلن المحافظ بشكل واضح عن استعداده لفتح ابواب المحافظة ودوائرها امام اللجان والدوائر المختصة للاجابة عن كل الأسئلة التي وجهناها للمحافظة من خلال البرلمان العراقي وهيئة النزاهة، وجدناه يتحدث بطريقة تنم عن جهل بالدستور وعدم فهم لواجبات ومهام النائب في العراق في محاولة منه للتستر على ما يجري بالمحافظة من فساد وتبديد لأموال المحافظة".
 
وشدد العبيدي بالقول "لأننا لانريد الدخول في مناقشات عقيمة لن تفيد أهالي نينوى، فإننا نجدد ومن خلال هذا البيان؛ مطالبتنا للمحافظ بترك اسلوب المراوغة التي سمعنا مثلها من مسؤولين فاسدين كثر، وندعوه الى ان يتحلى بالامانة والشجاعة ويقدم للشعب العراقي والمؤسسات الرقابية (بالوثائق) أسباب وجود بون شاسع ومريب يقدر بـ 3 ترليونات دينار بين ما تم تخصيصه من أموال لمحافظة نينوى وأهلها وبين ما يعلنه هو من مبالغ مصروفة على المشاريع".
 
وتابع "أما اتهامات المحافظ ودعوته الغريبة لنا بترك ملفات نينوى، فلن تزيدنا إلا إصرارا على زيادة الاهتمام بأوضاعها، ومتابعة أحوال أهلها ومصير أموالهم وكشف ابواب صرفها والمتورطين بسرقتها والمتسترين عليهم لتقديمهم الى القضاء وينالوا جزاءهم العادل (بعون الله)".
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