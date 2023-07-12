المحكمة الاتحادية تصدر امراً ولائياً بخصوص بعض مواد قانون الموازنة (وثائق)

السومرية نيوز – سياسة



أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء 12 تموز/يوليو 2023، امر ولائي بإيقاف بعض مواد قانون الموازنة.



وذكرت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "اصدرت امر ولائي بالعدد (153 / اتحادية / امر ولائي /2023) بتاريخ 12 /7 /2023 تضمن ايقاف تنفيذ المواد الآتية: المادة ((28/ رابعاً: أ- ب) و (57/ أولاً -‌ج) و(65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023)".

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