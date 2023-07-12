رئيس الجمهورية يؤكد أهمية إنشاء مؤسسات تختص بتأهيل حالات تعاطي المخدرات

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، وفد اللجنة النيابية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة عدنان الجحيشي، إذ أثنى الرئيس على تشكيل اللجنة، وأعرب عن الاستعداد لدعمها وبما يحقق أهدافها وخططها لجميع المحافظات للحد من انتشار المخدرات، حيث لفت فخامته إلى ضرورة أن تضم اللجنة ممثلين عن المحافظات".وشدد رشيد، على "ضرورة اتخاذ عدة خطوات أولية في هذا الملف وتعضيدها من خلال عقد الندوات وورش التوعية، وكذلك إنشاء مؤسسات تختص بتأهيل حالات التعاطي".وأشار في حديثه مع أعضاء اللجنة إلى "ضرورة بناء ثقافة واعية من خلال الإعلام"، داعيا إلى "إنشاء صندوق مكافحة ومعالجة المخدرات في مشروع قانون رقم (50) لسنة 2017 حيث تم العمل على سد الكثير من الثغرات الموجودة فيه من خلال مشروع تعديل القانون الذي رفعته رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب".وأوضح رئيس الجمهورية "أهمية إقرار توصيات واقعية وفعلية لمعالجة مشكلة مستديمة تحتاج إلى وقفة جادة وذلك من خلال السيطرة على الحدود لمنع تهريب المخدرات ومكافحة أبواب الفساد".بدورهم، أكد أعضاء الوفد أنه "تم تشكيل اللجنة من (15) عضواً في مجلس النواب وجرى العمل على إنشاء قاعدة بيانات"، مشيرين إلى أن "اللجنة هي الوحيدة المختصة بالمخدرات في البرلمانات العربية".وأضاف الوفد أن "العمل جار لإنشاء مصحات في جميع المحافظات لمعالجة حالات الإدمان"، مؤكدين "ضرورة دعم وإسناد المكلفين بواجب مكافحة المخدرات من الضباط والمنتسبين".كما أشار أعضاء الوفد إلى أن "الإعلام شريك أساسي في عملية مكافحة المخدرات ويجب تفعيل دوره وبما يحقق الغايات والأهداف في التوعية وحماية مجتمعاتنا من هذه الآفة الخطيرة".