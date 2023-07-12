بيان رئاسي بشأن سحب المرسوم الجمهوري الخاص بمنصب بطريرك الكنيسة الكلدانية





أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن سحب المرسوم الجمهوري الخاص بمنصب بطريرك الكنيسة الكلدانية.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "بعض وسائل الإعلام تداولت خبراً مفاده أن سحب المرسوم الجمهوري رقم (١٤٧) لسنة ٢٠١٣ مقصود به رمز ديني بعينه، وهنا نود أن نبين أنه سبق وأن صدر مرسومان جمهوريان لرمزين دينيين في نفس الفترة ولم يتم تجديدهما ايضاً لعدم وجود سند دستوري اساساً لصدورهما، إذ لا تصدر المراسيم الجمهورية بالتعيين إلا للعاملين في المؤسسات والرئاسات والوزارات والهيئات الحكومية، وبالتأكيد لا تُعد المؤسسة الدينية دائرة حكومية ولا يُعد رجل الدين القائم عليها موظفا في الدولة كي يصدر مرسوم بتعيينه".وأكد أن "سحب المرسوم الجمهوري رقم (١٤٧) كان بقصد تصحيح وضع دستوري بعيداً عن أي اعتبارات أخرى".