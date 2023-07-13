المالية النيابية: العمل بالموازنة سينطلق بعد 18 تموز.. سنتابع عملية صرفها

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب أبيض وأسود
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
كوريا الشمالية.. الكشف عن اطلاق صاروخ عابر للقارات
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461486-638248278056021890.jpg
المالية النيابية: العمل بالموازنة سينطلق بعد 18 تموز.. سنتابع عملية صرفها
سياسة
2023-07-13 | 02:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
969 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس 13 تموز/يوليو 2023، ان العمل بالموازنة سينطلق بعد 18 من الشهر الحالي، فيما بينت ان الحكومة وضعت مبالغ في الموازنة بشأن مستحقات الغاز الإيراني.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إنَّ "العمل بالموازنة سينطلق بعد 18 من هذا الشهر وقد تطلق الموازنة وعندئذ تبدأ اللجنة المالية أعمالها بمتابعة عملية صرفها".
وأضاف أنَّ "الحكومة طعنت بـ 12 فقرة من فقرات الموازنة وهذا أمر طبيعي ومن ضمن صلاحياتها ويبقى الأمر الآن متروكاً للمحكمة الاتحادية للنظر في الطعون وتقديم الحكم"، مبيناً أنَّ "اللجنة المالية توقعت أن يتم الطعن ببعض فقرات الموازنة من قبل الحكومة وهو أمر أكدته وزير المالية نفسها ولكن اللجنة قامت بواجبها وإضافة ما تراه مناسباً من وجهة نظر أعضائها".
وبشأن أزمة الكهرباء، أوضح كوجر أنَّ الحكومة وضعت مبالغ في الموازنة بشأن مستحقات الغاز الإيراني، ولكن الحصار على إيران من قبل الولايات المتحدة يمنع وصول الأموال، داعياً الحكومة إلى الاستثمار بالغاز المصاحب لإنهاء الأزمة، لتجاوز التعقيدات بعيداً عن أي تدخلات خارجية وداخلية، بحسب الصحيفة الرسمية.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موسكو تعلن: الحرب العالمية الثالثة تقترب
روسيا - أوكرانيا
30.06%
16:41 | 2023-07-11
موسكو تعلن: الحرب العالمية الثالثة تقترب
16:41 | 2023-07-11
السوداني يكشف عن اتفاق مع إيران لإنهاء أزمة الكهرباء
محليات
27.57%
13:16 | 2023-07-11
السوداني يكشف عن اتفاق مع إيران لإنهاء أزمة الكهرباء
13:16 | 2023-07-11
الحكم بالإعدام "شنقا" بحق أب مارس الزنا مع ابنته المتزوجة في واسط
محليات
21.56%
07:20 | 2023-07-12
الحكم بالإعدام "شنقا" بحق أب مارس الزنا مع ابنته المتزوجة في واسط
07:20 | 2023-07-12
الكهرباء تزف بشرى: التجهيز سيصل الى 16 ساعة في حال تحقق هذا الأمر!
محليات
20.81%
07:55 | 2023-07-12
الكهرباء تزف بشرى: التجهيز سيصل الى 16 ساعة في حال تحقق هذا الأمر!
07:55 | 2023-07-12
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-12
Morning Live
اجازة الابوة … حق يخشى الرجال المطالبة به - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-12
Morning Live
اجازة الابوة … حق يخشى الرجال المطالبة به - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-12
ناس وناس
حيّ اور - الحلقة ٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-12
ناس وناس
حيّ اور - الحلقة ٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-12
بالمختزل
كهرباء طافية وحكومة حايرة! - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-11
بالمختزل
كهرباء طافية وحكومة حايرة! - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-11
Celebrity
مريم برّي - الحلقة ١٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-10
Celebrity
مريم برّي - الحلقة ١٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-10
خط أحمر
مدمنو مخد رات يمتثلون للشفاء والعلاج..اعترافات تلمس كل إنسان - الحلقة ١١ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-09
خط أحمر
مدمنو مخد رات يمتثلون للشفاء والعلاج..اعترافات تلمس كل إنسان - الحلقة ١١ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-09
عشرين
جمرة القيظ...صيف لاهب وتيار غائب! - الحلقة ١٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-09
عشرين
جمرة القيظ...صيف لاهب وتيار غائب! - الحلقة ١٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-09
رحال
جولة ثقافية وسياحية في مدينة العلم في محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-08
رحال
جولة ثقافية وسياحية في مدينة العلم في محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
Biotic
اسباب زيادة الوزن المفاجئ - الحلقة ١١ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-07
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تمّوز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-12
Morning Live
اجازة الابوة … حق يخشى الرجال المطالبة به - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-12
Morning Live
اجازة الابوة … حق يخشى الرجال المطالبة به - الحلقة ٦٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-12
ناس وناس
حيّ اور - الحلقة ٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-12
ناس وناس
حيّ اور - الحلقة ٥٧ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-12
بالمختزل
كهرباء طافية وحكومة حايرة! - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-11
بالمختزل
كهرباء طافية وحكومة حايرة! - الحلقة ١٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-11
لقطات
ادمان شيطان المخدرات (الكريستال ميث) | خط احمر 2023
17:00 | 2023-07-10
لقطات
ادمان شيطان المخدرات (الكريستال ميث) | خط احمر 2023
17:00 | 2023-07-10
Celebrity
مريم برّي - الحلقة ١٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-10
Celebrity
مريم برّي - الحلقة ١٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-07-10
خط أحمر
مدمنو مخد رات يمتثلون للشفاء والعلاج..اعترافات تلمس كل إنسان - الحلقة ١١ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-09
خط أحمر
مدمنو مخد رات يمتثلون للشفاء والعلاج..اعترافات تلمس كل إنسان - الحلقة ١١ | الموسم 6
17:00 | 2023-07-09
عشرين
جمرة القيظ...صيف لاهب وتيار غائب! - الحلقة ١٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-09
عشرين
جمرة القيظ...صيف لاهب وتيار غائب! - الحلقة ١٤ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-09
رحال
جولة ثقافية وسياحية في مدينة العلم في محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-08
رحال
جولة ثقافية وسياحية في مدينة العلم في محافظة صلاح الدين - الحلقة ١٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
اسرار الفلك
من ٨ الى ١٤ تموز ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-08
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل سيعود الصدريون الى الساحة السياسية عبر مجالس المحافظات؟
احتمال وارد
احتمال وارد
استبعد
استبعد
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.