بينها الالتزام بالتوقيتات الزمنية.. السوداني يصدر عدة توجيهات بشأن طريق الحلقي في بغداد

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "ترأس اجتماعاً خصص لمناقشة مشروع إنشاء الطريق الحولي الرابع للعاصمة بغداد، وهو من المشاريع الحيوية والمهمة التي تهدف الى تخفيف الزحامات المرورية داخل العاصمة، ويندرج في إطار رؤية الحكومة تجاه تحسين الخدمات".وأشار الى ان "الطريق الحولي يهدف لتطوير قطاع النقل والارتقاء بالبنى التحتية الداعمة للاقتصاد، وبما يعزز وجه بغداد الحضاري والثقافي".ووجه رئيس مجلس الوزراء بـ"ضرورة ان يكون إنجاز الطريق الحولي الرابع بجودة وبمواصفات فنية عالية، وبتصميم هندسي حديث يتضمن مسارات متعددة الاستعمالات للنقل"، مشددا على "أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية للإنجاز، اذ سيتم تذليل العقبات والمشاكل التي تعترض سرعة الإنجاز".