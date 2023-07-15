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السوداني في المثنى.. افتتاح مصنع الوطنية لإنتاج الإسفلت المؤكسد

سياسة

2023-07-15 | 02:27
السوداني في المثنى.. افتتاح مصنع الوطنية لإنتاج الإسفلت المؤكسد
1,042 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى محافظة المثنى، وافتتح مصنع الوطنية لإنتاج الإسفلت المؤكسد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السوداني، وصل الى محافظة المثنى"، مشيرا الى ان "الزيارة تأتي للاطلاع على الواقع الخدمي في المحافظة وافتتاح عدد من المشاريع".
 
وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مصنع الوطنية لإنتاج الإسفلت المؤكسد عالي الجودة، في محافظة المثنى التي وصلها صباح اليوم السبت، بحضور المحافظ، وفقا لبيان اخر. 

وأشرف السوداني، على التشغيل الإلكتروني للمعمل، واستمع إلى شرح مفصل عن عمل وحداته، وطاقته الإنتاجية التي تصل إلى 200 طن في الساعة.

وثمن رئيس مجلس الوزراء جهود الكوادر الهندسية والعاملين في الشركة المحلية المشيدة للمصنع، الذي يعد واحـداً مـن بـين المشـاريع المهمـة فـي العـراق بشـكـل عـام، ومحافظـة المثنـى بشـكـل خـاص، ويشكل إضافة مهمة لقطاع الاستثمار فيها.

وأكد أنّ محافظة المثنى تمتلك الكثير من المقومات لتكون محافظة فاعلة على مستوى الصناعة الوطنية والاستثمار، التي من شأنها النهوض بواقعها الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لأبنائها، بما يساعد في تحسين أحوالهم المعيشية.

ويقع مصنع الإسفلت المؤكسد عالي الجودة فـي منطقة الشراكية قرب مصفى السماوة، وهو يعتمد منظومة البوليمر المتطورة، التي تُستخدم للمرة الأولى في قاعدة معامل الإسفلت ضمن المحافظة، وهنالك خطط مستقبلية لإضافة وحدات جديدة لزيادة إنتاجية المعمل للمشتقات النفطية المختلفة، التي ستسهم في دعم الصناعة النفطية بالمحافظة.

ويُدار المصنع بمنظومة حديثة، وتتجاوز طاقته الإنتاجية 2000 طن بـاليوم مـن مـادة الإسـفلت المؤكسـد وبـأنواع مختلفـة، منهـا الإسفلت درجة 50/40 الذي يستخدم لإكساء الطرق السريعة، وكذلك الطـرق الداخليـة، وينـتج المصنع أيضاً الإسفلت المؤكسد 70/60 الذي يستخدم للتصـدير.
 
فيما افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ايضا، المبنى الجديد لهيأة استثمار محافظة المثنى، وذلك خلال زيارته الحالية إلى المحافظة، التي وصلها صباح اليوم لمتابعة أوضاعها الخدمية، وافتتاح عدد من المشاريع المنجزة فيها. 

وتجول السوداني، في أروقة المبنى، واطلع على تفاصيل عملها، كما التقى بعدد من المستثمرين بحضور محافظ المثنى ورئيس هيأة استثمار المحافظة، واستمع إلى مقترحاتهم والعقبات التي تعترض عملهم ووجّه بمتابعة معالجتها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء جدية الحكومة بتفعيل قطاع الاستثمار، والوصول إلى الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مبيناً امتلاك العراق ثروات طبيعية متنوعة، تمكنه من تحقيق قفزة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى جهد الحكومة في إزالة المشكلات والعقبات التي تعترض قطاع الاستثمار، والعمل لجعله بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية، بما يساعد في تنمية الاقتصاد ويسهم في تعزيز الناتج المحلي.
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