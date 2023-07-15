الصدر يعزي بوفاة رجل الدين اللبناني "نابلسي": نعم النصير للسيد المُغيب

وقال الصدر في تدوينة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز: " نعزّي العالم الإسلامي بوفاة العالم الرباني الشيخ العلّامة عفيف النابلسي رحمه الله تعالى".وأضاف: " نخص بالعزاء الإخوة في لبنان الحبيبة ولا سيما منطقة جبل عامل ... فكان نعم العالم الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر المناصر للحق ونعم النصير للسيد المغيب ".وأتم حديثه: "فنسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان".