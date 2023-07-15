البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

السومرية نيوز – سياسة



أرجئ مجلس النواب، اليوم السبت، انعقاد جلسته نصف ساعة.





وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "البرلمان أجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".