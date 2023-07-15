البرلمان يفتتح اعمال الجلسة الأولى بالسنة التشريعية الثانية

السومرية نيوز – سياسة



أعلن مجلس النواب، اليوم السبت، افتتاح اعمال الجلسة الأولى خلال الفصل التشريعي الجديد.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـمـد الـحـلـبـوسـي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 1 بالفصـــل التشريعـــي الثاني، خلال السنـة التشريعية الثانية، في الـــدورة الانتخابية الخامسة".

وأضافت، أن "عدد الحضور بلغ 178 نائباً".

ويتضمن جدول اعمال جلسة، اليوم السبت، سبع مواد، أبرزها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الاسكان.