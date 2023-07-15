برلمانية تكشف مصير قانوني "من أين لك هذا" والاسترداد

وطالبت نصيف في حديث للسومرية نيوز، "هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بحسم القوانين التي بذمتها كقانون تعديلات هيئة النزاهة وقانون من أين لك هذا، وكذلك تعديلات قانون ديوان الرقابة المالية التي لا زالت في شورى الدولة، وعليها العمل بجدية لاختصار الوقت من اجل جلب القوانين الى مجلس النواب لتشريعها ".وأضافت، "أما بخصوص القانون الموجود في مجلس النواب فهو قانون عائدات الفساد والذي تمت القراءة الأولى له وتمت مفاتحة القضاء ووزارت الخارجية والعدل والنزاهة، لمعرفة رأيها من هذا القانون وتم اعطانا بعض التعديلات ونحن الان في طور مراجعة ودراسة هذه التعديلات وتعشيقها بالمواد الموجودة بهذا القانون من أجل طرحه على مجلس النواب للقراءة الثانية".وتابعت، "أما قانون من أين لك هذا، فهو قانون مهم ويجب ان يضع ضوابط بتحديد حالة التضخم للأموال وإدخال غير موظفي الدولة باعتبار ان القانون يحاسب فقط موظفي الدولة كقضية نور زهير التي اودعت أموال لأشخاص لا يحملون صفة وظيفية".ولفتت عضو لجنة النزاهة النيابية الى، ان "قانون الاسترداد قد لا يمر في هذا الفصل التشريعي الجديد، كما ان قانون التضخم ومن أين لك هذا وقانون تعديلات الرقابة المالية ستمرر في هذا الفصل".