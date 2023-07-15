العزم بعد انضمام تجمع الوحدة الوطنية لصفوفه: يسهم في تعزيز التعاون

رحب تحالف العزم، اليوم السبت، بانضمام تجمع الوحدة الوطنية العراقي الى صفوفه، فيما أشار الى انه يسهم في تعزيز التعاون.

وذكر التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يرحب بانضمام تجمع الوحدة الوطنية العراقي الى صفوفه".



وأضاف، :"املين ان يثمر وجود التجمع ضمن أحزاب التحالف تحقيق تطلعات جمهورنا ويسهم في تعزيز فرص التعاون المشترك لما فيه صالح الوطن والمواطن".