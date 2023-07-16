السوداني يتوجه إلى سوريا في زيارة رسمية



السومرية نيوز – سياسة



توجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، إلى الجمهورية العربية السورية في زيارة رسمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " السوداني غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى الجمهورية العربية السورية في زيارة رسمية ".

