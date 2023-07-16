جدول أعمال جلسة البرلمان غداً الإثنين



أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاحد، عن جدول أعمال البرلمان لجلسة يوم غد الاثنين.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الجدول تضمن القراءة الأولى لاربعة مشاريع قوانين".



الجدول ادناه: