السامرائي وبارزاني يبحثان التطورات السياسية ويؤكدان على تنفيذ البرنامج الحكومي

وذكر المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس تحالف العزم المهندس مثنى عبد الصمد السامرائي يرافقه كل من القيادي في تحالف العزم احمد الجبوري أمين عام حزب الجماهير الوطنية والقيادي في تحالف العزم خالد العبيدي، بحثوا مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، الاوضاع السياسية في البلاد واخر التطورات وسبل دعم الاستقرار".وشدد السامرائي وفق البيان، على "ضرورة استمرار التفاهمات السياسية ودعم تنفيذ البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهدف خلق بيئة عمل متكاملة وإيجابية بعيدة عن التجاذبات السياسية والعمل على تحريك عجلة الاصلاح إلى الأمام".